Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе пасхального богослужения пожелал россиянам и всем народам мирной жизни и развития. Об этом сообщает РИА Новости.

"Особые пожелания всем нам, всему нашему народу, чтобы мир, благополучие, отсутствие всяких конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями, чтобы все это ушло куда-то в сторону, чтобы не мешало нашему народу и всем народам земли мирно жить и развиваться", - сказал патриарх.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу святого пламени, доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП.