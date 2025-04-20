Россиянам рассказали, что делать в случае ошибок в квитанциях ЖКХ

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации несут ответственность в сфере расчётов за услуги ЖКХ наравне с квартировладельцами. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко.

По её словам, прозвучавшим в беседе с агентством «Прайм», суммы, которые не соответствуют показаниям счётчиков, могут указывать на ошибку. В этом случае, отмечает адвокат, следует уведомить свою УК или РСО.

«Именно УК занимается расчётом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома», — указала собеседница агентства.

Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь призвал россиян внимательно относиться к размытым фразам в квитанциях ЖКХ.