Современная молодежь начала голодать и доводить себя до истощения

Молодое поколение внезапно оказалось во власти крайней одержимости стремлением к худобе, доводя себя до предела. Ради иллюзорных идеалов красоты зумеры идут на радикальные меры, подвергая организм жестким ограничениям.

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Новый тренд под названием SkinnyTok (дословно — «худой Tok») охватил TikTok и распространился далеко за его пределы — миллионы молодых людей публично отказываются от пищи, фанатично считают калории и гордятся изможденными телами, подталкивая других к тем же крайностям. Девушки в кадре охотно демонстрируют скелетоподобные фигуры, вдохновляя на отказ от еды и предлагая кофе как замену полноценному приему пищи, передает «Лента.Ру».

Так называемый SkinnyTok — это цифровое пространство, где пользователи, преимущественно в возрасте от 20 до 30 лет, популяризируют идеи о «правильной» худобе, прибегая к изнурительным диетам и навязчивому самоконтролю. Эти ролики моментально становятся вирусными, выходя за рамки TikTok и охватывая YouTube и другие соцсети. Лозунги, которыми щедро делятся блогеры, призваны заменить рациональный подход к питанию на культ самоуничижения. Видеоролики набирают миллионы просмотров, несмотря на скрытую в них угрозу психическому и физическому здоровью.

Платформа TikTok, столкнувшись с лавиной такого контента, начала размещать предостережения: важно помнить о себе и своих близких, быть внимательным к сигналам, которые подает тело, и не стесняться просить помощи. Однако предупреждения тонут в потоке вдохновляющих на отказ от еды высказываний, создающих искаженное представление о норме. Медики и психологи бьют тревогу: возвеличивание голода как образа жизни несет разрушительные последствия. Подростки, особенно чувствительные к мнению окружающих, оказываются в опасной зоне — стремление к признанию и принадлежности делает их легкой добычей для токсичных трендов.

Непрестанно глядя на картинки «идеальной» худобы, молодые люди начинают верить, что настоящая ценность измеряется числом на весах. Постепенно это перерастает в постоянное недовольство собой, чувство вины за каждый кусок съеденной еды и в конечном счете — в депрессию. Психотерапевты предупреждают: такие визуальные установки подменяют реальное восприятие тела, разрушая самооценку. И хотя тревожные звоночки звучат все громче, общество вновь погружается в эпоху культа стройности, где естественность и разнообразие вытесняются навязчивым стремлением к худобе.

Несмотря на усилия сторонников бодипозитива, стройность снова оказывается на пьедестале. Тренды прошлого — от диеты флэпперов до героинового шика 90-х — трансформировались в цифровой культ SkinnyTok. Даже знаменитости, когда-то поддерживавшие идеи телесного принятия, начали стремительно сбрасывать вес, следуя моде и требованиям индустрии. Общество, поглощенное визуальным идеалом, продолжает продвигать образ худого тела как универсальный эталон, игнорируя риски, которые таит за собой такая одержимость. И пока это продолжается, специалисты подчеркивают: здоровье требует не ограничений, а гармоничного и осознанного подхода к себе.