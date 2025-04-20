Центробанк за год в 1,5 раза расширил базу данных о мошенниках

Объём данных о платёжных реквизитах, используемых киберпреступниками, за год вырос на 46%. Об этом заявил глава департамента кибербезопасности ЦБ РФ Вадим Уваров на всероссийском совещании по финансовой грамотности в Хабаровске.

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«В 2024 году наши информационные массивы с учетом данных, поступающих от коллег из МВД, обогатились на 46% по реквизитному составу и на 43% по данным, связанным с номерами паспортов», — отметил он.

Сбор информации о счетах, документах и телефонах, задействованных в мошеннических схемах, стал ключевым направлением борьбы с цифровой преступностью, передает «ТАСС».

Банки и правоохранители оперативно обмениваются данными: при поступлении запроса от МВД реквизиты блокируются во всех финансовых организациях. Меры включают отключение электронных платёжных сервисов и дистанционного банкинга.

Как пояснил Уваров, при выявлении подозрительных реквизитов вводятся ограничения, препятствующие их повторному использованию. Это позволяет нейтрализовать инструментарий злоумышленников. Налаженный обмен информацией также способствует выявлению новых схем, что критически важно для превентивной защиты клиентов.