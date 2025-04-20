Патриарх Кирилл призвал молиться в Пасху о мире на исторической Руси

В праздник Светлой Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о прочном мире на исторической территории Руси. Обращение предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) размещено на сайте Московского патриархата.

"Будем молиться и трудиться, чтобы на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир", - говорится в размещенном обращении патриарха Кирилла.

Глава Русской православной церкви также напомнил, что в день Светлой Пасхи верующие свидетельствуют "о любви Божьей к людям, о победе Иисуса Христа над смертью и о торжестве жизни".

В 2025 году православные христиане отмечают Пасху в воскресенье 20 апреля. В этот день верующие угощают друг друга куличами и пасхальными яйцами, посещают торжественные богослужения и накрывают пасхальные столы в кругу родных и друзей.