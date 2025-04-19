В Петербурге установлен абсолютный температурный рекорд для апреля

Температура воздуха в Санкт-Петербурге 19 апреля достигла рекордных плюс 26,7 градуса, став абсолютным максимумом для этого месяца за всю историю инструментальных метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в Telegram-канале.

"Температура воздуха достигла вообще нереальных значений, которых в апреле за весь ряд наблюдений не отмечалось. Сегодня днем максимальная температура в Санкт-Петербурге плюс 26,7 градуса. Это на 5,4 градуса больше, чем предыдущий рекорд для 19 апреля. Такого сразу и не вспомнишь, надо будет поискать превышение рекорда сразу на 5 градусов", - отметил Колесов.

Абсолютный рекорд апреля тоже перекрыт сразу на 1,4 градуса, он был зафиксирован в 2000 году 24 апреля, когда было плюс 25,3 градуса, рассказал Колесов.

К вечеру температура воздуха снизилась до плюс 15 градусов. "Ну а завтра хорошо бы получить плюс 10 градусов в городе, дождь-то точно будет", - добавил синоптик.