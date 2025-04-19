Территорию вокруг храма Христа Спасителя оцепили перед пасхальным богослужением
Сотрудники правоохранительных органов оцепили площадь вокруг храма Христа Спасителя в Москве в преддверии начала пасхального патриаршего богослужения.
Об этом сообщает РИА Новости.
Вокруг храма безопасность обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии, а также представители других экстренных служб.
Ранее стало известно, что Патриарх Кирилл проведёт ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Начало службы запланировано на 23:30 мск.