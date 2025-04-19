Территорию вокруг храма Христа Спасителя оцепили перед пасхальным богослужением

Сотрудники правоохранительных органов оцепили площадь вокруг храма Христа Спасителя в Москве в преддверии начала пасхального патриаршего богослужения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вокруг храма безопасность обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии, а также представители других экстренных служб.

Ранее стало известно, что Патриарх Кирилл проведёт ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

Начало службы запланировано на 23:30 мск.