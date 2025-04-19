Появились подробности экстренной госпитализации Боярского
Народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован, поскольку врачи опасались, что у него может развиться пневмония после полученных в театре травм. Об этом сообщила жена артиста Лариса Луппиан, передает ТАСС.
Супруга артиста рассказала, что его госпитализировали из-за опасений возможного развития пневмонии после полученной травмы. К счастью, осложнений удалось избежать.
В прошлое воскресенье Боярский упал в театре. Супруга актера уточнила, что два дня он провел дома, но потом у него поднялась температура, и она повезла его на МРТ. Томография показала, что у Боярского перелом ребра и ушиб легкого, поэтому его оставили в больнице.
Сейчас артист чувствует себя хорошо, врачи обещают выписать его на следующей неделе.
Накануне в Театре имени Ленсовета прошел спектакль «Ромео и Джульетта». там звучал только голос Боярского. Финальный поклон на сцене прошел без его участия.