Появились подробности экстренной госпитализации Боярского

Народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован, поскольку врачи опасались, что у него может развиться пневмония после полученных в театре травм. Об этом сообщила жена артиста Лариса Луппиан, передает ТАСС.

Супруга артиста рассказала, что его госпитализировали из-за опасений возможного развития пневмонии после полученной травмы. К счастью, осложнений удалось избежать.

В прошлое воскресенье Боярский упал в театре. Супруга актера уточнила, что два дня он провел дома, но потом у него поднялась температура, и она повезла его на МРТ. Томография показала, что у Боярского перелом ребра и ушиб легкого, поэтому его оставили в больнице.

Сейчас артист чувствует себя хорошо, врачи обещают выписать его на следующей неделе.

Накануне в Театре имени Ленсовета прошел спектакль «Ромео и Джульетта». там звучал только голос Боярского. Финальный поклон на сцене прошел без его участия.