Суд в Москве взыскал компенсацию с МВД за ошибку в загранпаспорте

Суд подмосковного Одинцово удовлетворил иск россиянки к Министерству внутренних дел о компенсации морального вреда. Женщине выдали загранпаспорт с технической ошибкой, пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, в октябре 2024 года женщина приобрела тур на зарубежный курорт, приехала в аэропорт «Шереметьево». На погранконтроле ей сказали, что из-за ошибки паспорт признан недействительным — лететь по нему нельзя.

Ошибка была допущена в июне 2023 года в так называемой машиночитаемой строке. Этот код вносит программа, и сама запись включает в себя две строки с буквенно-цифровым кодом.

Россиянка подала в суд на МВД, потребовала компенсировать моральный ущерб (25 тыс. рублей) и вернуть половину стоимости путевки.

В суде выяснилось, что договор с турфирмой заключал другой человек. Поэтому суд ограничился выплатой компенсации в размере 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Югры отсудила у МВД почти 150 тыс. рублей за ошибку в загранпаспорте. Кроме того, суд в Нефтеюганске постановил возместить и компенсацию морального вреда — 20 тыс. рублей.