МО: Россия вернула из украинского плена 246 военных

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что взамен российская сторона передала 246 военнопленных ВСУ.

Кроме того, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный, в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, уточнили в Минобороны РФ.

В настоящее время все военные находятся на территории Белоруссии. Специалисты оказывают им необходимую психологическую и медицинскую помощь.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ, констатировали в ведомстве.