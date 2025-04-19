Стала известна новая схема мошенников, разработанная к Пасхе

Мошенники под видом коллекторов обзванивают россиян и предлагают списать долги в честь Пасхи, подобные звонки поступили уже 17% опрошенных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Аналитики пояснили, что 37% опрошенных регулярно сталкиваются с «тематическим» мошенничеством перед праздниками.

В частности, на предпасхальной неделе у 17% респондентов аферисты пытались выманить деньги, прикрываясь праздничным поводом.

Только 2% граждан, столкнувшихся с подобными схемами, перевели деньги мошенникам, что на 8% ниже показателей 2024 года, заметили эксперты.

Участники опроса уточнили, что с ними связывались в соцсетях и по телефону мнимые представители банков, микрофинансовых организаций или коллекторских агентств и сообщали, что в честь Пасхи прощают все долги.

Раскрыто, как мошенники обманывают россиян весной: 8 новых опасных схем

Для оформления процедуры клиенту якобы следовало предоставить пароль от сервиса «Госуслуги» или назвать три цифры на обороте карты, рассказали специалисты.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее аналитики сервиса «Выберу.ру» сообщили, что в 2024 году 64% россиян столкнулись с различными формами кибермошенничества. В 78% случаев респондентам удалось избежать потери денежных средств.