Россия отменит визы с еще одной страной

Подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Султанатом Оман планируется во время визита султана Хайсама бин Тарик Аль Саида в Москву 21 апреля. Об этом сообщил посол Омана в Москве Хамуд бен Салем ат-Туайх в беседе с агентством ONA.

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Более того, в рамках деловой поездки султана будет подписано 10 соглашений и дорожных карт. По словам диппредставителя, в этом году страны отмечают 40-летие безупречных отношений. При этом в последние годы развиваются торгово-экономические отношения и туристический сектор, отметил посол.

"Заключение новых соглашений и меморандумов о взаимопонимании между Султанатом Оман и Россией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между странами в различных сферах и открывает новые перспективы для сотрудничества во многих секторах", – добавил он.

Владимир Путин проведет переговоры в Москве с султаном Омана во вторник, 22 апреля. Стороны обсудят основные направления дальнейшего развития сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее 17 апреля в Москве прошли переговоры Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. По их итогам президент также поблагодарил делегацию эмира Катара и выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты.