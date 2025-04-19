Информация Белого дома о происхождении COVID-19 является элементом тарифной войны США против КНР, она «юридически ничтожна». Так считает экс-глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, передает Радио «Комсомольская правда».

Геннадий Онищенко прокомментировал заявление Белого дома, касающееся причин распространения COVID-19. В документе сказано, что «истинной причиной пандемии, унесшей жизни более миллиона американцев, стала утечка из лаборатории в китайском городе Ухань».

Онищенко уверен, что «это всего лишь недоказуемые предположения», обвинительная и поверхностная гипотеза от имени нынешней американской администрации.

«Пока это все я считаю элементом вот той, не экономической, а «тарифной войны», которую сегодня американцы ведут против Китая. Вот они решили включить еще и этот добавочный, всех устрашающий, но юридически ничтожный аргумент», — сказал эпидемиолог.

Белый дом опубликовал информацию о происхождении COVID-19

Он напомнил, что в 2001 году США вышли из Конвенции по биологическому и токсинному оружию 1972 года (КБТО). Теперь это серьезно мешает разобраться в причинах коронавирусной эпидемии, и установить истину «во благо народов наших стран и всего человечества».