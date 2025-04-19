Игорь Бутман назвал патриотические песни достойной базой для школьников

Народный артист России Игорь Бутман заявил в беседе с ТАСС, что патриотические песни стоит изучать в школах.

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Бутман отметил, что именно в детстве «закладывается все хорошее» в людях. Он назвал патриотические композиции достойной базой для школьников.

«В детстве и запоминаешь лучше. Если песня будет хорошей, то она останется в душе человека навсегда», — поделился музыкант.

По мнению Бутмана, песни, которые стоит включить в школьную программу, должны прославлять Россию, быть запоминающимися и вызывать эмоции.

«Или это могут быть песни о любви — они тоже в каком-то смысле патриотические. В целом следует просто изучать хорошие композиции: хорошая песня — уже патриотическая», — поделился джазмен.

В марте певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) провел урок музыки для учащихся родной гимназии № 13 в Новомосковске. Основной темой занятия стала современная патриотическая музыка.

Открытый урок проходил в аудитории, где в прошлом Shaman только начинал изучать музыку. Вести занятие ему помогала его бывшая учительница, получившая звание почетного работника общего образования России.