Минпросвещения назвало ключевые задачи внедрения единого расписания в школах

Минпросвещения России назвало равномерное распределение учебной нагрузки школьников в течение недели одной из ключевых задач внедрения единого расписания уроков в российских школах.

«Ключевая задача единого расписания — соответствие СанПиН, минимизация перегрузки, учёт биоритмов... равномерное распределение учебной нагрузки», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что школы смогут в рамках единых федеральных требований адаптировать расписание под свои условия.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах введут единое расписание уроков.