Сергей Кириенко посетил мемориал "Город ангелов" в Беслане

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко возложил цветы к мемориалу "Город ангелов" в Беслане, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил город Беслан и мемориал "Город ангелов", где возложил цветы и почтил память жертв одного из самых трагических терактов в новейшей истории России", - говорится в сообщении.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.