Посетивший Россию 36 раз немец получил разрешение на временное проживание

Иностранец из Германии, который посетил Россию 36 раз, получил разрешение на временное проживание в стране, сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

В своём Telegram-канале она написала, что гражданин ФРГ, а также Антигуа и Барбуды Михаэль Бауэр планирует жить во Владивостоке.

«Он посетил Россию 36 раз, включая Крым, и влюбился в нашу страну», — сообщила официальный представитель МВД.

Как рассказал сам Михаэль, для него важны традиционные духовно-нравственные ценности, а также патриотизм и справедливость.

Мужчина надеется, что в скором времени дети от первого брака навестят его во Владивостоке.

Михаэль сейчас усердно изучает русский язык и намерен подать заявление о выдаче ВНЖ в России.

Гражданину Португалии Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро 6 апреля также выдали разрешение на временное проживание в России.