Оперштаб Кубани опубликовал карту закрытых и открытых пляжей Анапы и Темрюкского района.

«Сделали полную карту закрытых для купания территорий и тех, которые доступны для отдыха в курортном сезоне. На территории Анапы в зону ЧС попали все публичные пляжи. В Темрюкском районе это далеко не так», — говорится в публикации.

Ранее Роспотребнадзор опроверг превышение уровня вредных веществ на пляжах Кубани и Крыма.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что около 600 тыс. человек ожидают на Кубани на майские праздники.