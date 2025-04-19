Делегация России прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме

Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме за Благодатным огнём, сообщает РИА Новости.

«Мы с нетерпением ожидаем того счастливого момента, который... должен наступить буквально через несколько часов», — сказал глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Благодатный огонь из Иерусалима 19 апреля доставят в храм Христа Спасителя и ещё 15 московских храмов.

Кроме того, Благодатный огонь доставят и в приграничные города России, в частности в Белгород, Брянск и Курск.