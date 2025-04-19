Патриарх Кирилл обратился к верующим

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к клиру и всем верным чадам Русской православной церкви с пасхальным посланием. Оно опубликовано на официальном сайте РПЦ.

Предстоятель РПЦ отметил, что Воскресение Христово является крепким основанием веры и надежды православных.

«В нем преображение и обновление каждого человека, свет вечной жизни и источник непреходящей радости. Воскресение Христово уничтожило самых страшных врагов рода человеческого — грех и смерть, разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла», — сказал патриарх.

Он сердечно приветствовал всех служителей и верных чад Церкви, и поздравил их «с великим и светозарным праздником Святой Пасхи».

В этом году православная Пасха отмечается 20 апреля и совпадает с католической.

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