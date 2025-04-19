Кабмин учредил стипендию имени Владимира Жириновского

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим постановлением учредил стипендию имени Владимира Жириновского в области востоковедения и госуправления. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

"С 1 сентября 2025 года студенты (курсанты) вузов и аспиранты (адъюнкты) вузов, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В. В. Жириновского", - говорится в сообщении.

Ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тыс. рублей в месяц, и 10 стипендий по 20 тыс. рублей в месяц для аспирантов. Стипендии будут назначаться на 12 месяцев.

Для получения выплат студенты должны пройти конкурсный отбор, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Обязательным требованием для кандидатов на стипендию станет отсутствие троек (оценок удовлетворительно) по итогам аттестаций - студенты должны будут иметь исключительно четверки и пятерки (оценки хорошо и отлично).

Кроме того, в Минобрнауки будут обращать внимание на публикации в научных изданиях, участие в конференциях и гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы. Победа кандидата во всероссийском или международном профильном конкурсе также увеличит шансы на получение стипендии.

Владимир Жириновский - известный российский политик и востоковед, основатель и первый лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы. Шесть раз выдвигался на выборах президента России. Умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Политик был известен своими яркими афоризмами и высказываниями, многие его политические прогнозы оказывались точными, а некоторые видео с его словами "завирусились" в интернете.