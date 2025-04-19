Синоптик рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Центральной России

В центре Европейской России сейчас наблюдается аномально высокая для апреля температура. Она продержится вплоть до 22 числа, после чего воздух существенно остынет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Метеоролог отметил, что в последние дни рекорды максимальной температуры были установлены в Москве, Липецке, Ярославле, Смоленске и других городах Центральной России.

По словам Вильфанда, непривычное для апреля тепло сохранится до 22 апреля включительно. Небольшое понижение произойдет во вторник, но норма по-прежнему будет превышена.

«Не на 7-10 градусов выше нормы, а на 5-6», — сказал синоптик.

Существенное понижение температуры в центре Европейской России прогнозируется со среды. Воздух охладится до апрельской нормы, днем будет +10..+15 градусов. Очаг тепла сместится на юг Приволжья.

Накануне Вильфанд заявил, что в ближайшие дни температура будет подниматься до +23..+25 градусов.