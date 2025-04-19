В Подмосковье прошли первые весенние грозы

В ночь на 19 апреля в Московской области прошли первые весенние грозы. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

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В течение ночи апрельские грозы были зафиксированы метеостанциями Черустей и Волоколамска. Москву гроза пока обошла стороной.

Леус также подчеркнул, что сегодня днем в столичном регионе прогнозируются кратковременные дожди, которые скоро закончатся на непродолжительный период. Температура повысится, как и вероятность установления новых тепловых рекордов.