«Почему именно со мной?»: Симоньян в слезах рассказала о плачевном состоянии мужа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия» рассказала о тяжелом состоянии своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

Он был госпитализирован 27 декабря 2024 года, пережил клиническую смерть из-за сердечных проблем и находится в коме.

«Когда все это случилось, я не была рядом с ним в кои-то веки. Когда ему было 43 года, ему давали врачи 3 года жизни. Сейчас ему 59. Люди всегда задают себе вопрос: „Почему именно со мной?“ А с кем? Теперь вот так: прими и живи», — заявила Симоньян.

Симоньян сообщила, что режиссер Тигран Кеосаян все еще находится в коме

Она также поделилась, как в молодости была счастлива с мужем, который поддерживал ее в трудные моменты. Теперь, когда ему 59 лет, он уже много лет борется с болезнью.