Благодатный огонь доставили в столичный храм Христа Спасителя

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая получила частицу святого пламени, доставила в храм Христа Спасителя Благодатный огонь. Трансляцию пасхальной службы ведет "Первый канал". Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю.

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В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был погребен и воскрес Иисус Христос.

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила частицу Благодатного огня в храме Гроба Господня сразу после его сошествия. Как рассказали в фонде, частицу святого пламени доставят в города приграничных областей России - Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других городов.

В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП. Торжественное пасхальное богослужение в честь Воскресения Христова началось незадолго до полуночи в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Праздничную службу - пасхальную заутреню и Божественную литургию - возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.