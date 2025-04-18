Стали известны цены на пасхальные куличи в столовой Госдумы

«Аргументы и Факты» рассказали о том, сколько стоят пасхальные куличи в столовой Госдумы.

Как сообщает корреспондент издания, в столовой Госдумы можно найти большой выбор самых разных куличей — они отличаются как весом и оформлением, так и внешним видом. Самый дешевый из них можно приобрести за 300 рублей. Такой кулич весит всего 90 граммов, и украшен помадкой и посыпкой. А вот кулич с маскарпоне с клюквенным конфи или шоколадным муссом обойдется почти вшестеро дороже. Такой кулич стоит 1750 рублей и весит 900 граммов.

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Помимо этого, в праздничном меню Госдумы можно найти творожную пасху с цукатами за 290 рублей, кекс «Пасхальное кольцо с помадкой» за 1100 рублей, и даже пасхальные наборы крашеных яиц — по 260 рублей за восемь куриных, и 290 за 15 перепелиных.

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