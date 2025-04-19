Владислав Миллер и Алена Долголенко получили премию "Аванс" на 47-м ММКФ

Вчера, 18 апреля, журнал "КиноРепортер" в очередной раз отметил своей ежегодной премией "Аванс" перспективных молодых артистов. Премия традиционно проводится в рамках Московского международного кинофестиваля. Журнал является партнером ММКФ с момента своего основания.

Победителями 2025 года стали 20-летняя Алена Долголенко и 25-летний Владислав Миллер.

Алена Долголенко получила награду за яркую и проникновенную игру в роли Натальи Гончаровой, жены и музы великого поэта, в фильме "Пророк. История Александра Пушкина"..

Звезда Московского театра Олега Табакова Владислав Миллер удостоился приза за роль в военной драме "В списках не значился", фильме открытия 47-го ММКФ. Владислав создал образ молодого советского офицера, героя прозы Бориса Васильева, режиссера Николая Плужникова.

"Поддержка молодых на самом старте карьеры - важное и благородное дело. Премия "Аванс" - это идеологически важный национальный проект… К нашему мнению прислушиваются, поэтому мы очень внимательно подходим к выбору лауреатов, и профессиональная интуиция, экспертиза "КиноРепортера" ни разу не подвела", - сказала главный редактор "КиноРепортера", она же - бессменная ведущая церемонии Мария Лемешева.

Получая свою награду, Алена Долголенко сказала, что для нее это очень ценно:

"Даже название премии "Аванс" звучит очень ответственно. А значит, хочется его оправдать и развиваться дальше. Роль в картине "Пророк" - очень важная для меня работа. И теперь всякий раз, когда я буду смотреть на свою хрустальную награду, то буду вспоминать тех людей, с которыми я работала".

В свою очередь, Владислав Миллер отметил следующее:

"Скажу без кокетства: на данный момент "В списках не значился" - моя главная картина и главная роль в кино. Я искренне старался делать свою работу. Мы провели огромную подготовительную работу, прошли даже военную подготовку. Кроме того, это уникальный случай, когда кино снимает коллектив театра. Такое было только когда Олег Николаевич Ефремов снимал фильм "Строится мост" с молодыми артистами "Современника". Больше таким никто не может похвастаться. Поэтому мне вдвойне приятно, что именно эта картина отмечена "КиноРепортером", - сказал артист.

Он отметил, что разделяет эту награду со всеми своими партнерами.

"Отдельно хочу сказать спасибо Владимиру Львовичу Машкову. Я считаю его невероятно талантливым русским артистом. И очень рад и горд иметь честь с ним работать так близко и так много. Поэтому стараюсь держать, оправдывать его доверие", - подчеркнул Владислав Миллер.

Кстати

Это уже 14-я церемония вручения премии "Аванс". Самая первая награда досталась в 2012 году Дарье Мельниковой за роль в фильме "Стальная бабочка". Эстафету переняли Анфиса Черных, Милош Бикович, Юлия Александрова, Роман Курцын, Ангелина Стречина, Тихон Жизневский, Ирина Старшенбаум, Данил Стеклов, Аглая Тарасова, Кузьма Котрелев, Елизавета Ищенко.

Александр Петров вчера записал для нового поколения артистов видеообращение: актер не смог присутствовать лично, поскольку представлял в Казани фильм "Кракен", в котором сыграл главную роль.