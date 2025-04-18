Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге. Народный артист РСФСР упал во время спектакля в Театре имени Ленсовета.

75-летний актер рухнул на сцену на глазах у зрителей. Боярский оступился во время выступления и упал с высоты около трех метров. Приземлился Михаил Сергеевич на спину. По предварительным данным, у артиста серьезные травмы, в том числе переломы грудных позвонков.

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В театре сообщили, что состояние звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра" не вызывает опасений. При этом отмечается, что Боярский не примет участия в ближайшем спектакле "Ромео и Джульетта", пишет Telegram-канал 112.