«Садоводы России» предупредили дачников о нашествии рейдеров

Сегодня дачные участки находятся под прицелом рейдеров, желающих их заполучить, поэтому не стоит верить на слово людям, которые обещают облегчить жизнь садоводам, сказал НСН Андрей Туманов. Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил в пресс-центре НСН, что сегодня в России вновь активно орудуют рейдеры, желающие заполучить землю граждан.

«Самая передовая когорта людей, которые отзываются на все законодательные нормы, которые первыми про все узнают и начинают отрабатывать, — это рейдеры. Стоит упростить изъятие земли — первыми придут рейдеры, чтобы отрезать лакомые кусочки. Сейчас полно “добрых” псевдообщественных организаций, которые финансируются рейдерами. Это могут быть милейшие на первый взгляд люди, но лучше бы сначала проверить, по какой статье они раньше сидели. Верить на слово никому нельзя, сейчас очень много жуликов. Любая недвижимость всегда находится под прицелом рейдеров, которые хотят забрать у вас имущество», — сказал Туманов.

В свою очередь руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко добавил, что сегодня руководство СНТ часто незаконно оформляет бесхозные участки на себя и своих родственников, поэтому при выкупе земли следует проявлять бдительность.

«Довольно развита практика, когда СНТ в лице председателя, еще каких-то помощников оформляет заброшенные участки на себя, на родственников, на других людей. Важно самим оформлять свою собственность, а когда покупаете недвижимость, проверять документы. Если накануне продажи участка он был оформлен на свежих собственников, непонятно откуда взявшихся, стоит быть внимательнее, чтобы не остаться без денег и без участка», — подытожил он.

Ранее Рыбченко заявил, что межевание участков защитит собственников от посягательств на их землю и позволит избежать целого ряда ограничений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».