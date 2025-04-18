Священник объяснил бессмысленность покупки «освященных куличей»

Покупка якобы освященных куличей не способна заменить участие в общей молитве и причащении на Пасху, заявил архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Он пошутил, что освящение куличей без присутствия тех, для кого оно осуществляется, может «и до самоотпевания дойти».

Архиепископ в своем Telegram-канале раскритиковал тенденцию продажи «освященных куличей», в том числе «куличей из дубайского шоколада». По словам священнослужителя, обряд, который в народе называют освящением куличей, представляет собой благословение на Пасхальную трапезу.

«То, что в обиходе именуется «освящением куличей» (признаюсь, что даже в расписании моего прихода прописано именно так), является по содержанию читаемых молитв благословением на Пасхальную трапезу. Эта особенная форма благословения обычного действия — трапезы — связана с «разрешением» поста, то есть его завершением, возможностью впервые за семь недель вкусить скоромные продукты. Окропление святой водой закрепляет совместную молитву священника и мирян», – говорит архиепископ.

Он подчеркнул, что основное значение имеет совместная молитва в храме и причащение, а не покупка куличей, якобы освященных на производстве. Архиепископ отметил:

«Нарочитое пренебрежение совместной молитвой – если имеется возможность принять в ней участие – по сути является кощунством, вступлением в противоречие с заповедью Христа собираться вместе во Имя Его». «Не может заменить собой общую молитву в храме и «освящение» на линии производства, вне присутствия тех мирян, ради которых оно совершается. Как иронично заметил один собрат: «Так можно и до самоотпевания дойти», – считает архиепископ.

Он добавил, что главное в празднике Пасхи – это совместное ликование верующих и участие в главной трапезе – Причащении Святых Христовых Таин. После этого, по словам священника, не грех весело разговеться за семейной или дружеской трапезой.

Ранее доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал не есть пасхальные куличи в одиночку, а разделять их с семьей и единомышленниками.