Ветераны СВО объявили «акцию по принуждению к патриотизму» после конфликта с бойцом в баре

В Екатеринбурге ветераны специальной военной операции (СВО) на Украине и активисты «Русской общины» пришли в не пустивший бойца бар, объявив «акцию по принуждению к патриотизму». Об этом сообщает E1.RU в своем Telegram.

После конфликта с бойцом СВО в заведении активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить, по какой причине ему было отказано в обслуживании. Затем они лично посетили бар, где раздавали посетителям листовки с информацией о службе в Вооруженных силах России по контракту.

«Мероприятие является акцией по принуждению к патриотизму администраторов бара "Огонек", на днях не пустивших участников СВО в свое заведение», — процитировало издание участников акции.

Ранее сообщалось, что ресторатора Олега Ананьева, вернувшегося в отпуск с фронта, отказались пускать в ночные клубы «Огонек» и Alibi в Екатеринбурге. В одном из заведений, когда он сказал, что является участником СВО, ему якобы ответили: «Тем более не пустим».