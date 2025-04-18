Кадыров назвал беспределом письмо российских чиновников о намазе

Письмо ставропольских чиновников о правилах намаза является дискриминацией и беспределом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Речь идет о письме администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «о недопустимости публичного совершения намазов», а также штрафах за них. Политик возмутился и назвал это открытой дискриминацией и правовым беспределом.

«Ставропольский край — это часть Северо-Кавказского федерального округа, окруженная республиками с мусульманским большинством, и сам край имеет долгую историю добрососедства, связей, родства и общего прошлого с Кавказом. В таких условиях подобные заявления от властей звучат не просто малограмотно, а абсурдно и опасно», — написал он.

Помимо того, он призвал власти способствовать строить мечети для того, чтобы верующие мусульмане не совершали намаз на улицах.

Праздничный намаз и пожертвования. Как мусульмане в Москве отметили Ураза-байрам?

Ранее в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о прощении критиков и чеченцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, Кадыров пожелал своим критикам достойно умереть. Он указал, что у людей есть право критиковать других, однако некоторые при этом нарушают красные линии и лезут в чужую личную жизнь