В Казани наградили лучшие проекты ПФО в сфере маркетинга и рекламы

© Пресс-служба

Silver Mercury Regions в ПФО определила призеров. «Золото» увезли с собой участники из Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ижевска, Тольятти, Кирова и Перми. Они представят свои регионы на главной премии SM Awards в Москве уже в мае этого года.

Экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury в 2025 году расширяет свои границы и проводит региональные мероприятия. 17 апреля мастера приволжского креатива собрались в Казани на очную защиту своих проектов, которые предварительно были отобраны онлайн голосованием жюри в шорт-лист SM Regions.

© Пресс-служба

Заявочные проекты оценивались в трёх блоках: стратегические решения, креативная идея, качество реализации проектов. В ПФО данная премия проводится впервые, но уже имеет огромный отклик и интерес со стороны участников, что отметил Президент Silver Mercury Михаил Симонов.

© Пресс-служба

«В России порядка 50 тысяч рекламных агентств. И они находятся не только в Москве. Именно поэтому мы и запустили Silver Mercury Regions – это не просто форум или фестиваль, не просто премия, а целая экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций. Хотел бы поблагодарить в первую очередь номинантов. Поблагодарить за то, что вы решились, для вас такой опыт участия был первым. Благодарю членов жюри - большая команда профи из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Самары собралась здесь и тщательно ознакомилась со всеми проектами. Спасибо всем тем спикерам, кто выступал в рамках конференции. Восхищаюсь вашим контентом, он был полезным, актуальным, живым. В одном из недавних интервью меня спросили – а кому и зачем нужен Silver Mercury и премия? Она нужна всем – и маркетинговым агентствам, которые могут заявить о себе, и пиарщикам, которые найдут здесь новые идеи и знакомства, и даже государственной власти, ведь она тоже должна быть в курсе современных трендов, направлений, возможностей рекламного рынка», - поделился Михаил Симонов.

Программа форума Silver Mercury Regions в Казани состояла из двух частей. Днем на площадке «ИТ-Парк» члены жюри оценивали проекты финалистов для определения победителей. Параллельно с этим проходила масштабная маркетинговая конференция с участием ведущих экспертов в маркетинге, коммуникациях, брендинге, креативе, SMM digital и event. Лекции, круглые столы и панельные дискуссии на актуальные темы – здесь говорили обо всем, что нужно и важно знать в условиях современного и постоянно меняющегося под новые реалии рынка рекламы. Вечером на площадке Artplay Media все участники собрались на торжественной церемонии награждения в ожидании оглашения результатов.

© Пресс-служба

Яркая программа, импровизационное шоу, красивая музыка, много света и звука, красивые декорации и фотозоны – настоящий праздник творчества и креатива, а также отличная возможность пообщаться с коллегами по индустрии, завести новые знакомства и вдохновиться работой мастеров своего дела. Все это - Silver Mercury Regions в Казани.

Победители SM Regions в ПФО помимо наград получили уникальную возможность попасть сразу во второй этап голосования SM Awards в Москве. Это отличный шанс показать возможности и размах рекламного рынка в регионах, а также заявить о себе на всю страну.

© Пресс-служба

Среди победителей такие проекты как «Ребрендинг коммуникационного агентства Promo S» (COMPASS Branding Agency), «Казань - с заботой о любви» (Enter), «Сохранили и приумножили, делимся с вами!» (Sigma SMM), «Перенос игры “Герои меча и магии III” на платформу 1C» (Programming Store), «Мобильное приложение Smart Pro» (ГК «Сладкая жизнь»), «Тяжелое производство - легкий контент» (JM Communications), «ИИшница» (Zilant.Pro), Арт-программа «КАМ-ОН» («Нижнекамскнефтехим», СИБУР), «BreakIT.Team» (Имэйджин Групп), Пространство цифрового гостеприимства «Будь как дома!» (Дом.ру АО «ЭР-Телеком Холдинг», Международный форум Kazan digital week (Ассоциация содействия цифровому развитию).

Организаторы отмечают, что Silver Mercury Regions продолжит расширяться и в следующем сезоне готовится открыть двери в новые регионы.

Все результаты опубликованы на официальном сайте.