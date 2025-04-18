В Анапе для купания будут пригодны 17 километров побережья

Для купания в новом летнем сезоне будут доступны 17 километров побережья Анапы. Об этом рассказали в администрации Краснодарского края.

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«Порядка 17 километров береговой линии в Анапе будет доступно для отдыха и купания. А также – более 130 километров берега в Таманском заливе и все побережье Азовского моря в Темрюкском районе», — говорится в сообщении.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в Анапе туристов ждут практически 1,6 тысячи средств размещения, и примерно 60% из них имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы.

В свою очередь глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что стоимость отдыха в Анапе снизится из-за закрытия местных пляжей для туристов.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе в этом году состоится с ограничениями на использование пляжей и купание в море. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для отдыха в Краснодарском крае сейчас непригодны 150 пляжей, однако при улучшении ситуации с выбросами мазута решение могут пересмотреть.