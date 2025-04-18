Куклачев отреагировал на включение в санкционный список Зеленского

Легендарный советский российский артист, дрессировщик кошек, радиоведущий и писатель Юрий Дмитриевич Куклачев ядовито отреагировал на свое включение в санкционный список Владимира Зеленского.

В комментарии Mash народный артист России захотел было сравнить Зеленского с "котом, который обделался, но не смог", отметил канал. Так как такие параллели оскорбительны для кошек.

"Коты - это наша любовь. Мы их обожаем - я не хочу Зеленского сравнивать с котом", - пояснил артист, жестко добавляя: "Зеленский - гнида в обличье кота. Если бы оказался - мы бы задавили, задушили и размазали всмятку".

Ранее над санкциями Зеленского посмеялся Оскар Кучера.