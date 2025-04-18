За жарку шашлыков на балконе грозят штрафы

В случае разведения открытого огня в квартире или в других местах общего пользования, включая приготовление шашлыков на балконе, предусмотрен штраф в размере до 400 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам собеседника, в соответствии со статьей 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности) за жарку шашлыков на своем балконе или балконе общего пользования физлицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам штраф вовсе может доходить до 400 тысяч рублей.

«И это в том случае, если открытый огонь не повлек за собой возгорание, ущерб имуществу и гибель людей», — подчеркнул Колунов.

Он отметил, что, согласно действующим правилам пожарной безопасности, разводить костры разрешено на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных сооружений, а также в специально оборудованных для этого зонах. Он также напомнил о необходимости соблюдать эти правила, особенно в преддверии майских праздников.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков «Домклик» сообщило, что в январе 2025 года в Санкт-Петербурге и Москве были зафиксированы самые высокие цены на загородную недвижимость. В этих городах стоимость квадратного метра составила 145,3 тысячи рублей и 140,2 тысячи рублей соответственно.