Кончаловский: абсолютно все равно, в какой список меня внес Зеленский

Режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский прокомментировал внесение своего имени в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского.

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— Я никак не отношусь к этому, совершенно. Мне абсолютно все равно, куда он меня внес. Я, если честно, думал, что я давно в каких-то списках, потому что ездил в Донбасс не раз. Поэтому ничего здесь для меня нового нет, — отреагировал на новость режиссер.

По его мнению, внесение в санкционный список ничем ему не грозит. Кончаловский выразил надежду на то, что режим Зеленского не продержится долго и после него начнется новая эра, сообщает RT.

18 апреля Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении персональных санкций в отношении 20 российских представителей культуры и спорта.

Ограничения коснулись таких известных людей, как певец Ярослав Дронов (SHAMAN), актриса и режиссер Ирина Апексимова, балетмейстер Николай Цискаридзе, музыкант Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, рок-музыкант Гарик Сукачев, дрессировщик Юрий Куклачев, а также спортсменка Софья Великая и других именитых россиян.

До этого украинский президент подписал указ, согласному которому против 119 российских деятелей культуры вводятся персональные санкции. В черный список попали артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие исполнители и шоумены.