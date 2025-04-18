Кустурица заявил о войне с православием на Западе

Срыв поездки архиепископа Маркела в Израиль за Благодатным огнем на Святую землю является частью войны с православием. Такое мнение выразил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

«Это был знак войны против православного мира, против православных русских и всех православных», — заявил Кустурица.

Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что после нападения на Киево-Печерскую Лавру его больше ничего не удивляет.

По его словам, противники собираются уничтожить всю православную цивилизацию, но им это не удастся. Кустурица выразил мнение, что новая церковь, или «церковь мира» (так называемая Православная церковь Украины), является попыткой поставить часть православного мира под контроль. Он добавил, что гонения могут устроить на одних, но в другой раз у них это не получится.

Инцидент с архиепископом Маркеллом произошел накануне: представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева, где он подвергся тщательной проверке. В результате архиепископ не смог вовремя вылететь в Израиль для участия в церемонии получения Благодатного огня накануне Пасхи. Подобные действия молдавский властей лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу назвал мерзостью.