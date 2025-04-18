В России найдут альтернативы загрязненным пляжам Анапы

Туристическая отрасль Анапы и Темрюкского района готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов после закрытия пляжей из-за разлива мазута. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, пишет РИА Новости.

Разлив нефтепродуктов произошел 15 декабря 2024 года вследствие крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Большая часть мазута вылилась на побережье Краснодарского края в районе Анапы. Всю зиму волонтеры и специальные службы очищали побережье от нефтепродуктов, спасая попавших в зону экологической катастрофы птиц и животных.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть открыты для купания.

«С учетом решения Роспотребнадзора в отношении пляжей туристическая отрасль уже проработала и готовит альтернативный сценарий отдыха туристов. Речь идет о таких направлениях, как активный туризм, культурно-познавательные экскурсионные программы, сельский, гастрономический, событийный туризм», - заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Он отметил, что даже в условиях закрытых пляжей гостиницы и базы отдыха и в Анапе, и в Темрюкском районе могут предложить туристам спа-комплексы и бассейны.

«Многие из этих отелей уже работают в популярных форматах все включено, имеют на своей территории развитую инфраструктуру, в том числе для семейного отдыха», - пояснил он.

Замминистра экономического развития РФ подчеркнул, что уже сформированы и начали работать меры государственной поддержки для бизнеса, в том числе и отсрочка уплаты страховых взносов, налога на имущество организаций и земельного налога.

«Поддержка распространяется не только на отели и гостиницы, но и на санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства, туроператоров и, конечно, на организации отдыха детей и их оздоровления. Всего это более 1200 организаций и индивидуальных предпринимателей», - заметил он.

По словам Вахрукова, работы по ликвидации разлива мазута продолжаются. Он также выразил надежду, что нормальный сезон и в Анапе, и в Темрюкском районе, и во всех остальных курортах состоится.