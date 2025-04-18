В Госдуме жестко высказалась об «оседлавших» памятник Ленину скейтбордистах

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина выразила свое недовольство по поводу скейт-рампы в Верхней Пышме, которая была сооружена из памятника Ленину. В беседе с Telegram-каналом Baza она указала на необходимость привлечь к ответственности главу города за такие действия.

Ранее сообщалось, что в городе Верхняя Пышма Свердловской области памятник Владимиру Ленину превратили в площадку для скейтеров. На обнародованных фотографиях можно заметить конструкцию памятника, которая предполагает, что любители экстрима смогут кататься прямо по основанию монумента.

Останина подчеркнула, что «историческая правда начинается с воспитания этих детей, которые, не зная своей истории, относятся настолько пренебрежительно к памятнику великому человеку, которому они обязаны сегодняшним днем».