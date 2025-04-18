В Югре из-за аномальной весны раньше срока проснулись медведи

В лесах Югры косолапые уже пробудились от зимнего сна. Всему виной, говорят специалисты, аномально теплая весна.

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Первые следы пробудившихся медведей, сообщает портал ugra-news.ru, инспекторы зафиксировали в заказнике "Унторский" в Октябрьском районе в начале апреля. По их словам, выйти из берлоги на полмесяца раньше зверей заставила теплая погода: уже в конце марта на болотах практически сошел снег.

Еще трех особей в конце прошлого месяца заметили жители Мегиона. Видел медведя у озера и рыбак из Нижневартовска. Буквально на днях косолапый показался сотрудникам природного парка "Кондинские озера" в Советском районе.

Специалисты отмечают, что животные еще совсем сонные, не проявляют агрессии и не уходят далеко от своей берлоги. В крайних случаях, если сильно проголодаются, могут отправиться на поиски пропитания и, возможно, выйти к людям. Здесь главное - не приближаться к ним и не подкармливать.