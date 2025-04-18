Андрей Цыпер о будущем классических медиа: проверенная информация и знание запроса читателей

По мнению исполнительного директора по медиа Rambler&Co, повышенный уровень информационного шума заставляет читателей обращаться к традиционным СМИ

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17 апреля 2025 года состоялась конференция «Медиапространство» издательского дома «Коммерсантъ». Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер принял участие в пленарной сессии и представил комплексный взгляд на трансформацию индустрии, где технологический прогресс не отменяет базовых ценностей качественной журналистики. В своем выступлении он подчеркнул, что современные медиа существуют в парадоксальной реальности: с одной стороны, классические форматы сохраняют актуальность, поскольку аудитория продолжает ценить проверенную информацию и глубину анализа, с другой — цифровые платформы стали неотъемлемой частью медиапотребления и требуют новых подходов к дистрибуции контента.

Цыпер обратил особое внимание на роль искусственного интеллекта, который сегодня выступает скорее помощником, чем угрозой для профессионалов. По его словам, ИИ эффективно справляется с автоматизацией рутинных процессов — от первичного анализа данных до генерации простых новостных заметок, но креативные решения и верификацию информации пока невозможно доверить алгоритмам.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Сегодня много говорят о кратном увеличении количества информационных сообщений с помощью ИИ, которые не переходят в качество. В создании новостей и тем более в их верификации они пока не могут заменить журналиста. Я считаю, что настоящую революцию ИИ произведёт не в производстве, а в рекомендации контента. Пока никто не создал хорошей рекомендательной системы, которая будет предугадывать запрос конкретного пользователя на медиапотребление вплоть до времени суток. Именно такое решение станет драйвером прироста аудитории СМИ».

Вместе с Андреем Цыпером в пленарной сессии выступили и другие эксперты. Павел Мордаев, руководитель сектора поддержки клиентов Mediascope, представил данные о медиапотреблении россиян, включая динамику телесмотрения, онлайн-активности и аудитории радио. Юрий Погорелый, заместитель генерального директора «Интерфакс», проанализировал состояние медиарынка в 2025 году, отметив рост одних СМИ на фоне закрытия других, а также ключевые тренды в контенте и регулировании. Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding, рассказал о кластеризации медиаактивов как ответе на фрагментацию аудитории и необходимости защиты пользователей. Кристина Лайус, директор по коммуникациям и развитию партнёрских отношений СберСеллера, поделилась кейсами интеграции брендов в экосистемные сервисы. Модерировал сессию вице-президент АРИР Александр Папков.