Назван возраст, когда большинство россиянок становятся матерями

В среднем женщины в России становятся матерями в возрасте 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЗАГС.

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Средний возраст матери составляет 29,8 года, средний возраст отца - 29,3 года, свидетельствуют данные о рождении детей в России в 2025 году. В общей сложности в 2025 году в России подали 631 597 заявлений о рождении, среди них 51% - мальчики, 49% - девочки.

«Также в 2025 году в России произошло 4 463 рождения двойняшек. По данным ЗАГС, у 39% матерей это первый ребенок, у 32% матерей - второй, у 18% - третий, у 11% - четвертый», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что у граждан РФ теперь есть возможность заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на «Госуслугах». К заказу онлайн доступны свидетельства о рождении ребенка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства, если изначально гражданин не получил бумажный документ, потерял или испортил его, и справки, необходимые для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.