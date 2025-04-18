Вильфанд рассказал, каким будет лето в России

ТВ Центр

Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода летом в России. В эфире "ТВ Центра" он заявил, что предстоящее лето будет "не холодным".

Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
© РИА Новости

Вильфанд оговорился, что пока можно сделать только вероятный прогноз. Согласно ему, практически на всей территории России температура летом будет около или выше нормы.

"Использую отрицательную частицу "не" в положительном смысле — не холодное лето. Но насколько оно будет экстремальным? Эту экстремальность можно будет предсказывать за несколько дней до наступления этого периода", — сказал научный руководитель Гидрометцентра России.

Также Роман Вильфанд высказался о погоде в ближайшие дни. По его словам, температура вернется к норме, но после непривычных для апреля 20-25 градусов "покажется, что мы на полюсе".

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Роман Вильфанд