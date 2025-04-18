В Госдуме предложили ввести новый выходной

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой со следующего года сделать выходным днем понедельник, следующий после празднования Пасхи. Данная информация следует из опубликованного законопроекта.

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Кроме того, по словам парламентария, данное нововведение не будет нарушать установленный Трудовым кодексом баланс рабочих и нерабочих дней.

— При этом мы не нарушаем установленный Трудовым кодексом баланс рабочих и нерабочих дней. Лишь предлагаем законодательно зафиксировать норму, в соответствии с которой правительство, учитывая церковный календарь, будет ежегодно, начиная с 2026-го, осуществлять перенос одного из нерабочих дней в пользу светлого Пасхального понедельника как выходного дня, — сообщил Нилов в Telegram-канале.

Недавно заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе говорил о том, что в России необходимо рассмотреть идею о том, чтобы сделать следующий день после Пасхи, которая всегда выпадает на воскресенье, выходным.