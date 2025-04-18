В Госдуме предложили ввести новый выходной

В Госдуме предложили сделать понедельник выходным днем после Пасхи с 2026 года
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой со следующего года сделать выходным днем понедельник, следующий после празднования Пасхи. Данная информация следует из опубликованного законопроекта.
Кроме того, по словам парламентария, данное нововведение не будет нарушать установленный Трудовым кодексом баланс рабочих и нерабочих дней.
— При этом мы не нарушаем установленный Трудовым кодексом баланс рабочих и нерабочих дней. Лишь предлагаем законодательно зафиксировать норму, в соответствии с которой правительство, учитывая церковный календарь, будет ежегодно, начиная с 2026-го, осуществлять перенос одного из нерабочих дней в пользу светлого Пасхального понедельника как выходного дня, — сообщил Нилов в Telegram-канале.
Недавно заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе говорил о том, что в России необходимо рассмотреть идею о том, чтобы сделать следующий день после Пасхи, которая всегда выпадает на воскресенье, выходным.