Россиянам пообещали умеренное тепло на День Победы

Ближе ко Дню Победы в Центральной России ожидается умеренное тепло, днем до +13°С...+18°С. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На второй неделе мая, ближе ко Дню Победы, температурный фон [в Центральной России] повысится до положенной климатической нормы, и ожидается умеренное и вполне комфортное тепло», — рассказал собеседник агентства.

Эксперт погоды уточнил, что в утренние часы температура прогнозируется от +5°С...+10°С, тогда как днем столбики термометров могут достигнуть отметки в 18°С. Тишковец отметил, что прогнозы погоды будут еще уточняться.

Также синоптик рассказал, что в предстоящие выходные жителей Москвы и соседних регионов ожидает летняя погода. Тишковец отметил, что Пасхальное Воскресенье прогнозируется одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений — температура воздуха может прогреться до +25°C.