Знакомый семьи Михаила Ефремова рассказал kp.ru, что актер начал очень много читать после выхода из колонии.

По его словам, актер привык для чтения использовать бумажные книги, но иногда потребляет информацию и с iPad.

«Смотрит телевизор, фильмы пересматривает значимые, что пропущены. Сам пишет. Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы — читает, идет живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит», — поделился инсайдер.

Актер Михаил Ефремов, отмечает kp.ru, проживает в шестикомнатной квартире артиста в Москве вместе со своей супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой. В жилье Ефремова есть рабочий кабинет, в котором недавно сделали ремонт — провели звукоизоляцию.

По данным издания, Кругликова «опекает» своего супруга после выхода из колонии. Она тщательно следит за тем, чтобы артист проходил различные обследования и принимал назначенное лечение. Из-за этого, заявляет kp.ru, знакомые Кругликовой шутят, что у нее появился четвертый ребенок.

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24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.