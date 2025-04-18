Раиса Рязанова впервые пояснила, почему отдала мошенникам свои миллионы

Актриса вспомнила детали диалога с аферистами.

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80-летняя Раиса Рязанова отдала мошенникам 4 миллиона рублей. Актриса только сейчас решилась рассказать, почему поверила подозрительным «звонителям» и распрощалась со своими сбережениями.

Напомним, инцидент произошел еще в начале декабря прошлого года. Со звездой фильма «Москва слезам не верит» связались «сотрудники ФСБ». Использовали видеозвонок, видимо, чтобы все выглядело более убедительно. К тому же установление зрительного контакта мошенники считают одним из ключевых приемов. Рязановой внушили, что она поневоле стала спонсором запрещенной в России организации. Чтобы «замять» дело, нужно было срочно передать крупную сумму сотрудникам полиции.

Артистка замешкалась, но тут неизвестные пустили в ход главный козырь. В разговор внезапно влючился сам «мэр» Москвы. Раиса Ивановна спешно сняла 4 миллиона наличными и передала приехавшему к ней курьеру. Мужчина пообещал, что деньги отвезет на хранение в специальную ячейку. Миллионы Рязановой тут же оказались в руках аферистов, а она, опомнившись, позвонила в полицию. Сейчас артистка недоумевает, как могла купиться на распространенную схему «развода».

«Это произошло по собственной глупости, на каком-то необыкновенном вдруг доверии к тем словам, которые были сказаны. Я это сделала по собственной глупости, так мне и надо», — говорит она.

Рязанова посоветовала всем пожилым (и не только) людям почаще смотреть по телевизору сюжеты о подобных ситуациях. Там детально рассказывают, как себя вести при подозрительных звонках. Впрочем, и сама звезда периодически «просвещалась» на этот счет, но в нужный момент не смогла собраться с духом и прервать диалог. Попавшись на крючок, она и правда поверила, что ей грозит наказание за связь с экстремистами.

«Если вам будут звонить, просто кладите трубку и больше никаких разговоров. Это все, что я могу сказать и пожелать всем остальным таким же дурочкам, как и я», — сообщила Рязанова.

Своих денег назад она так и не получила. Преступников не поймали, а значит призывать к ответственности некого.