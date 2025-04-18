Ушедшая в монастырь Екатерина Васильева тайно приезжала проститься с Добровольской

Несколько лет назад актриса Екатерина Васильева оставила мирскую жизнь и ушла в монастырь. Никакие интервью с тех пор звезда фильма «Мамы» не давала, но на днях она сделала исключение в память о своей коллеге Евгении Добровольской, которая ушла из жизни в январе этого года после длительной борьбы с онкологией. Васильева тайно приезжала на похороны с актрисой и по совместительству своей крестницей. В свежем выпуске шоу «Малахов» она, не сдерживая слёз, вспомнила о Добровольской.

По словам Васильевой, последние два года, когда актриса столкнулась с раком, они регулярно созванивались. Она в деталях знает, через что за это время пришлось пройти Евгении.

«Какие муки Женя претерпела, боли, страдания. Даже врачи говорили: "Болезнь бывает разной степени. А эта прямо вцепилась с такой агрессией. Мы не видели, чтобы болезнь так терзала человека". И как Женечка всё это переносила?», — высказалась Васильева.

Она также подчеркнула, что Добровольская была светлым человеком.

«Таких людей вообще нет», — подметила Екатерина.

Не обошлось и без комментариев о вышедшем недавно на свободу Михаиле Ефремове, экс-супруге Евгении.