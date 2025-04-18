В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

В аэропорту Гагарин в Саратове сняты временные ограничения на приём и отправку самолётов, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 07:50 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в своём Telegram-канале.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов, подчеркнули в Росавиации.

Утром 18 апреля аэропорт Гагарин в Саратове ввёл ограничения на приём и выпуск самолётов.